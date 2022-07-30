Тен Хаг подтвердил, что Роналду сыграет в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду сыграет в контрольном матче с испанским «Райо Вальекано».

«Завтра он будет в составе. Посмотрим, сколько он сможет играть. Те футболисты, которые играли с «Атлетико» с начала встречи, завтра не сыграют. Поэтому наш стартовый состав будет другим. Но те игроки, которые вышли на замену с «Атлетико», могут начать встречу с первых минут», — цитирует тен Хага пресс-служба клуба.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.