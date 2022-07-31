«Динамо» выступило с заявлением после перехода Гильермо Варелы во «Фламенго»

В «Динамо» высказались о переходе 29-летнего уругвайского защитника Гильермо Варелы во «Фламенго».

«Мы в «Динамо» убеждены, что в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров», – говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.