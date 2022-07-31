Алексей Сафонов: «Динамо» добиралось до Воронежа 9 часов, а мелочей в футболе не бывает

Футбольный агент Алексей Сафонов, давая вчера прогноз на тур для «Советского спорта», уверенно сказал, что «Факел» не проиграет.

- Мой прогноз строился на том, что «Факел» бегущая команда и играют в 3 часа дня, в самую жару, полный стадион будет гнать команду вперед, – напоминает Сафонов. – К тому же «Динамо» 9 часов добиралось до Воронежа, а в футболе мелочей не бывает.

После такого второго мяча при 0:2 любая другая команда рассыпалась бы, а «Факел» вышел на второй тайм, будто ничего не произошло.