Гришин считает ЦСКА фаворитом матча третьего тура РПЛ с «Пари НН»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу матча третьего тура чемпионата России, в котором армейцы на выезде сыграют с «Пари НН».

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 31 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.

– ЦСКА по составу сильнее «Пари НН». Армейцы неплохо укомплектованы. Фаворит в этой игре ЦСКА, они сегодня победят. Может ли удивить «Пари НН»? Я не думаю, что они смогут чем-то удивить ЦСКА. У них остались те же футболисты, – цитирует Гришина «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Что касается нижегородцев, то подопечные Михаила Галактионова располагаются на 14-й строчке (1 очко).