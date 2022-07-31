Канчельскис выразил мнение, что «Спартак» обязан побеждать «Оренбург» в матче третьего тура РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» обыграть «Оренбург» в домашнем матче третьего тура РПЛ.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 31 июля, в Москве. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Чистяков.

– «Спартак» – непредсказуемая команда. Если уж с «Оренбургом» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. При всем уважении к «Оренбургу» «Спартак» должен и обязан их обыгрывать. С другой стороны, «Оренбург» – крепкий орешек. Но «Спартак» мастеровитее по всем параметрам – преимущество у москвичей, – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

После двух сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В свою очередь «Оренбург» идет десятым (3 очка).