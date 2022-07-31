Валерий Газзаев: ЦСКА имеет большое преимущество перед «Пари НН»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, чего он ожидает от матча третьего тура чемпионата России между армейским клубом и «Пари НН».

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 31 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.

– ЦСКА очень хорошо начал чемпионат. Игра с «Пари НН» будет, откровенно говоря, непростая. ЦСКА имеет большое преимущество. Надеюсь, они так же закончат матч, как и два предыдущих в первенстве, – цитирует Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Что касается нижегородцев, то подопечные Михаила Галактионова располагаются на 14-й строчке (1 очко).