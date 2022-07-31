В «Базеле» отказались комментировать возможное возвращение Федора Чалова в клуб

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер прокомментировал возможное возвращение в клуб нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее в СМИ сообщалось, что швейцарская команда заинтересована в продолжении трудового сотрудничества с 24-летним футболистом, выступавшим за коллектив на правах аренды во второй половине сезона-2021/22.

– Мы предоставляем информацию только по игрокам, которые находятся на контракте с «Базелем». Все остальное – спекуляции, и их мы комментировать не будем, – цитирует Майстера «РБ-Спорт».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. При этом действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.