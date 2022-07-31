Карраскаль и Медина выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Пари НН»

«Пари НН» и ЦСКА объявили свои стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 31 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Милсон.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Мухин, Обляков, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Что касается нижегородцев, то подопечные Михаила Галактионова располагаются на 14-й строчке (1 очко).