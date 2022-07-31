Рауль Рианчо: «Спартаку» в матче с «Оренбургом» нужно помнить, что маленьких противников не бывает

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо дал совет красно-белым перед матчем 3-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Напомним, что матч начнется в 17:30 по московскому времени.

«Чтобы снова не оказаться на 10-м месте, «Спартаку» нельзя недооценивать таких соперников. Нужно запомнить, что маленьких противников не бывает», – приводит «РБ-Спорт» слова Рианчо.

После первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, располагается на девятой строчке.