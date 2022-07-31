ЦСКА объяснил отсутствие Мендеса в заявке на матч с «Нижним Новгородом»

Московский ЦСКА объяснил, почему чилийский хавбек Виктор Мендес не попал в заявку на матч третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Напомним, что 22-летний футболист пополнил состав российского клуба 29 июля. Он перешел в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола».

«Мендес не примет участия в матче, так как «Унион Эспаньола» еще не предоставили в ФИФА данные, необходимые для получения международного трансферного сертификата, без которого заявить футболиста для участия в РПЛ невозможно», – говорится в заявлении московской команды.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Что касается нижегородцев, то подопечные Михаила Галактионова располагаются на 14-й строчке (1 очко).