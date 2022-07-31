В «Локомотиве» сообщили, что Ненахов пропустит восемь-десять недель из-за травмы голеностопа

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что правый защитник клуба Максим Ненахов получил травму в матче третьего тура чемпионата России с «Зенитом» (0:5).

По словам главного врача железнодорожников Игоря Калюжного, у 23-летнего футболиста было выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Отмечается, что восстановление игрока должно занять около восьми-десяти недель.

Добавим, что в текущем сезоне Ненахов отыграл за «Локомотив» два матча РПЛ, не отличившись результативными действиями. В данный момент красно-зеленые занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав два очка.