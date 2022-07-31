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Никита Симонян: «Спартаку» нужен капитан как Нетто, который бы повел за собой

В матче третьего тура РПЛ красно-белые сыграют дома против «Оренбурга».
31 июля 2022 15:30
автор: Александр Поволоцкий

Вице-президент РФС Никита Симонян Никита Симонян заявил, что »Спартаку» нужен такой же лидер, как Игорь Нетто.

Сегодня у трибуны С «Открытие Банк Арены» состоялось открытие памятнику легендарному игроку красно-белых. Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1965 год.

«Есть ли капитан сегодня в «Спартаке» — решать вам. Но нужен человек как Нетто, который бы повел за собой. Царствие небесное, — цитирует Симоняна «Матч ТВ».

После первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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