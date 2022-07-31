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«Спартак» создаст аллею легендарных игроков клуба

Команда 12 раз выигрывала чемпионат СССР и десять - чемпионат России.
31 июля 2022 15:47
автор: Александр Поволоцкий

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на территории домашней арены создадут аллею легендарных игроков клуба.

Сегодня перед матчем 3-го тура РПЛ состоялась церемония открытия памятника пятикратному чемпиону СССР Игорю Нетто.

«Наступает время отдавать долги, это долг перед Игорем Нетто, перед нашими болельщиками, которым обещали построить памятник. Здесь же будет формироваться аллея игроков - икон «Спартака», которые внесли вклад в клуб», - приводит ТАСС слова Федуна.

После первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: ТАСС
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