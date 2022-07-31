«Бавария» не планирует подписывать нападающего на замену Левандовски

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о том, что клуб не рассматривает вариант с приобретением нового форварда после ухода Роберта Левандовски в «Барселону».

Отметим, что в субботу, 30 июня, подопечные Юлиана Нагельсмана стали победителями Суперкубка Германии, обыграв «Лейпциг» (5:3).

– «Бавария» не будет подписывать нового центрфорварда? Никаких дискуссий на этот счет. У нас много хороших атакующих игроков в составе, а также множество разных схем, в которых их можно использовать. Сейчас на позиции центрфорварда у нас есть три игрока – Зиркзее, Шупо-Мотинг и Тель, – цитирует Кана Bild.

Напомним, что Левандовски перешел в «Барселону» за 45 миллионов евро. При этом игрок заключил с каталонцами четырехлетний контракт.