«Спартак» намерен расстаться с Рошей

Московский «Спартак» планирует прекратить сотрудничество с бразильским форвардом Педро Рошей.

Напомним, что 27-летний футболист в начале августа вернется в клуб из «Атлетико Паранаэнсе», за который выступал на правах аренды.

«Собирается ли клуб на него рассчитывать в этом году? Я думаю, что нет. Будем расставаться», - приводит ТАСС слова генерального директора »Спартака» Евгения Мележикова.

Добавим, что Роша ппровел за «Атлетико» 15 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.