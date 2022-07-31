В «Спартаке» опровергли слухи об уходе Федуна с поста председателя совета директоров клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу появившейся новости о том, что Леонид Федун может покинуть должность председателя совета директоров московского клуба.

Ранее стало известно, что вместо 66-летнего специалиста может быть назначен вице-президент и владелец пакета акций «Лукойла» Александр Матыцын.

– Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остается. Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше, – цитирует Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.