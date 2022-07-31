Миранчук перейдет в «Торино» на правах аренды с последующим выкупом

Алексей Миранчук станет игроком «Торино» в ближайшее время.

Как сообщает в своих соцсетях итальянский обозреватель Николо Скира, россиянин перейдет в туринский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. А соглашение ним будет подписано по схеме «3+1».

Напомним, ранее одним из возможных вариантов продолжения карьеры для футболиста назывался «Дженоа», однако клуб покинул Серию А.

Всего за неполные два года в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.