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Миранчук перейдет в «Торино» на правах аренды с последующим выкупом

Футболист согласовал контракт с клубом.
31 июля 2022 16:19
автор: Александр Шульгин

Алексей Миранчук станет игроком «Торино» в ближайшее время.

Как сообщает в своих соцсетях итальянский обозреватель Николо Скира, россиянин перейдет в туринский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. А соглашение ним будет подписано по схеме «3+1».

Напомним, ранее одним из возможных вариантов продолжения карьеры для футболиста назывался «Дженоа», однако клуб покинул Серию А.

Всего за неполные два года в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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