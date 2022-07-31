«Крылья Советов» – «Торпедо». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Торпедо» на матч третьего тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 31 июля, в Самаре. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Василий Казарцев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Султонов, Нетфуллин, Енин, Караев, Калмыков.

Добавим, что в данный момент самарский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Что касается «Торпедо», то московская команда располагается на предпоследней, 15-й строчке (0 очков).