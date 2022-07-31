В «Торино» подтвердили, что клуб оформляет трансфер Алексея Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о деталях сделки с «Аталантой» по переходу атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее в СМИ появилась новость, что туринский клуб арендует 26-летнего футболиста до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.

– Купил ли «Торино» Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа, – сказал Ваньяти в беседе с корреспондентом «СЭ»

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.