ЦСКА упустил победу в матче с «Пари НН» – в составе нижегородского клуба дубль оформил Сулейманов

Матч третьего тура чемпионата России между «Пари НН» и ЦСКА завершился вничью – 2:2.

Отметим, что очная встреча команд состоялась в воскресенье, 31 июля, в Нижнем Новгороде. В составе красно-синих голы забили нападающий Федор Чалов, отличившийся на 14-й минуте, а также полузащитник Константин Кучаев (22). Хозяева ответили двумя забитыми мячами форварда Тимура Сулейманова (60, 85).

Таким образом, ЦСКА набрал семь очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы поднялись на 13-ю строчку (2 очка).

6 августа армейцы сыграют дома с «Факелом», а «Пари НН» днем позже отправятся в гости к «Сочи».

Чемпионат России

3-й тур

«Пари НН» – ЦСКА – 2:2 (0:2)

Голы: Сулейманов, 60, 85 – Чалов, 14. Кучаев, 22.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев (Стоцкий, 79), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58), Майга, Кротов (Берковский, 79), Милсон (Шарипов, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Зделар, 77), Мухин, Обляков, Зайнутдинов, Медина (Ермаков, 66), Карраскаль, Гайич, Чалов (Заболотный, 66).

Предупреждение: Калинский (21).