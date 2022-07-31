Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Сенников: Если бы «Локомотив» забил первым – все могло сложиться совершенно иначе

Встреча 3-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой хозяев поля.
Дмитрий Сенников: Если бы «Локомотив» забил первым – все могло сложиться совершенно иначе
31 июля 2022 17:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» и участник чемпионата мира-2002 Дмитрий Сенников оценил игру «Локомотива» против «Зенита» (0:5).

– На мой взгляд, как минимум 60 минут команда выглядела достойно. Если бы «Локомотив» забил первым – все могло сложиться совершенно иначе.

И ведь хорошие моменты были – надо просто их реализовывать! А потом сказалась более длинная скамейка «Зенита». Там вышедшие на замену футболисты усилили игру.

Тренерским штабом была выбрана правильная тактика с двумя опорными полузащитниками – Бариновым и Карпукасом. Видимо, Артём подустал и его пришлось заменить.

Добавим, что после трех матчей чемпионата «Локомотив» набрал два очка и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 6 августа на выезде сыграют против «Краснодара».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Валентин Иванов может вернуться в российский судейский корпус
У экс-арбитра возникли сложности в ФИФА.
31.07.2022 17:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Сенников: Если бы «Локомотив» забил первым – все могло сложиться совершенно иначе
Дмитрий Сенников: Если бы «Локомотив» забил первым – все могло сложиться совершенно иначе
Встреча 3-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой хозяев поля.
31.07.2022 17:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
В «Спартаке» рассказали, появятся ли еще новички в команде
Кадровые новости продолжают будоражить поклонников клуба.
31.07.2022 16:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА упустил победу в матче с «Пари НН» – в составе нижегородского клуба дубль оформил Сулейманов
ЦСКА упустил победу в матче с «Пари НН» – в составе нижегородского клуба дубль оформил Сулейманов
По ходу встречи армейцы имели преимущество в два мяча.
31.07.2022 16:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Пари НН» – ЦСКА: Сулейманов оформил дубль и сравнял счет в матче
Встреча 3-го тура российской премьер-лиги проходит в Нижнем Новгороде.
31.07.2022 16:47
Футбол
«Спартак» - «Оренбург»: Джикия вне заявки, Рыбус в основе
Команды огласили стартовые составы.
31.07.2022 16:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
В «Торино» подтвердили, что клуб оформляет трансфер Алексея Миранчука
Туринская команда арендует футболиста до следующего лета с правом выкупа.
31.07.2022 16:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спартак» прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба Мозеса
В среду появилась информация о том, что нигерийский полузащитник «Спартака» может покинуть московскую команду в летнее трансферное окно.
31.07.2022 16:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Крылья Советов» – «Торпедо». Стартовые составы
Матч между командами состоится 31 июля в 17:30 мск.
31.07.2022 16:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Пари НН» – ЦСКА: Сулейманов сократил разницу в счете
Встреча 3-го тура российской премьер-лиги проходит в Нижнем Новгороде.
31.07.2022 16:23
Футбол
Нижний не дал ЦСКА обойти «Зенит»! Как армейцы упустили перевес в два мяча и лидерство в РПЛ
В матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» армейцы впервые в нынешнем сезоне пропустили и потеряли первые очки (2:2).
Чудо на паркете! Как американцы Блатт и Холден привели Россию к золоту Евробаскета
Серию статей, посвященную 30-летию российского спорта, продолжает рассказ о сенсационном триумфе наших баскетболистов на чемпионате Европы-2007 в Испании.
«Ничего страшного». Дмитрий Сенников — о 0:5 «Локомотива» в Санкт-Петербурге
Легенда «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал «Плеймейкеру» разгромное поражение столичной команды от «Зенита» в 3-м туре РПЛ.
«Армейцы сейчас кайфуют от нового тренера, поэтому увезут из Нижнего три очка». Ловчев — о матче «Пари НН» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на матч 3-го тура РПЛ (31 июля, 15:00).
Русские бойцы дали жару в Далласе! Итоги UFC 277
В Техасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказались Сергей Павлович и Магомед Анкалаев. А в главном поединке великая Аманда Нуньес смогла взять реванш у Джулианны Пеньи и вернула себе титул.
Тедеско начал сезон с трех голов в ворота «Баварии»! И проиграл
Мюнхенцы выиграли Суперкубок Германии десятый раз, одолев «Лейпциг» Доменико Тедеско со счетом 5:3.
Теория Дарвина! Как новичок «Ливерпуля» затмил дебют Холанда за «Ман Сити» в Суперкубке Англии
В открывающем английский футбольный сезон команда Юргена Клоппа переиграла подопечных Пепа Гвардиолы (3:1) благодаря голу и заработанному пенальти уругвайца Дарвина Нуньеса.
Опять минус пять! Как «Зенит» второй раз за полтора года организовал суперразгром «Локомотива»
В центральном матче 3-го тура РПЛ чемпион страны дома уничтожил железнодорожников — 5:0.
«Факел» — просто огонь! Как «Динамо» в Воронеже потеряло победу, Фомина и Захаряна (видео)
В 3-м туре РПЛ «Факел» в своем первом домашнем матче сезона отыгрался с 0:2 и 2:3 и добился ничьей с бело-голубыми.
Новые правила фигурного катания в действии! Первый турнир сезона выиграли «одногруппники» Дэвис и Смолкина
В США состоялся первый международный турнир-2022/23 по «фигурке».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика