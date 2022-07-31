Дмитрий Сенников: Если бы «Локомотив» забил первым – все могло сложиться совершенно иначе

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» и участник чемпионата мира-2002 Дмитрий Сенников оценил игру «Локомотива» против «Зенита» (0:5).

– На мой взгляд, как минимум 60 минут команда выглядела достойно. Если бы «Локомотив» забил первым – все могло сложиться совершенно иначе.

И ведь хорошие моменты были – надо просто их реализовывать! А потом сказалась более длинная скамейка «Зенита». Там вышедшие на замену футболисты усилили игру.

Тренерским штабом была выбрана правильная тактика с двумя опорными полузащитниками – Бариновым и Карпукасом. Видимо, Артём подустал и его пришлось заменить.

Добавим, что после трех матчей чемпионата «Локомотив» набрал два очка и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 6 августа на выезде сыграют против «Краснодара».