В «Спартаке» рассказали, появятся ли еще новички в команде

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что трансферная кампания клуба еще не закончена.

«Ждать ли еще новичков? Трансферная кампания не закончится, пока не закончится трансферное окно», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, в третьем туре РПЛ красно-белые дома встретятся с «Оренбургом». Матч пройдет в столице, начало в 17.30 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что вопреки слухам владелец клуба Леонид Федун не будет продавать контрольный пакет акций и останется хозяином «Спартака».