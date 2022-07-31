В «Спартаке» объяснили отсутствие Джикии в заявке на матч с «Оренбургом»

В «Спартаке» назвали причину, по которой защитник Георгий Джикия не примет участия в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Ранее стало известно, что 28-летний футболист не попал в заявку красно-белых.

«Мы сегодня решили поберечь Джикию. Характер травмы мы не раскрываем. Надеемся, что он в скором времени вернется в строй. Очень ждем его к следующей игре», - цитируют «РИА Новости» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

После первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.