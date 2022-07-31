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В «Спартаке» объяснили отсутствие Джикии в заявке на матч с «Оренбургом»

Матч в Москве начнется в 17:30.
31 июля 2022 17:29
автор: Александр Поволоцкий

В «Спартаке» назвали причину, по которой защитник Георгий Джикия не примет участия в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Ранее стало известно, что 28-летний футболист не попал в заявку красно-белых.

«Мы сегодня решили поберечь Джикию. Характер травмы мы не раскрываем. Надеемся, что он в скором времени вернется в строй. Очень ждем его к следующей игре», - цитируют «РИА Новости» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

После первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: «РИА Новости»
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