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Каррера прокомментировал аренду Миранчука в «Торино»

Россиянин сменил клубную прописку в Италии.
31 июля 2022 17:34
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» хорошим вариантом для россиянина.

«Торино» отличный шанс для Миранчука, это лучший вариант из возможных. Стиль этой команды ему подходит, там он сможет демонстрировать свои лучшие качества. Самое главное, чтобы он почаще выходил на поле. Думаю, там он сможет полностью раскрыться», – приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, россиянин перейдет в туринский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. А соглашение ним будет подписано по схеме «3+1».

Всего за неполные два года в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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