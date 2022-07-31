Масалитин объяснил причины потери очков ЦСКА в матче третьего тура РПЛ с «Пари НН»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги матча третьего тура чемпионата России, в котором армейский клуб на выезде поделил очки с «Пари НН» (2:2).

Отметим, что по ходу прошедшей встречи подопечные Владимира Федотова вели со счетом 2:0, однако нижегородцы благодаря дублю нападающего Тимура Сулейманова смогли отобрать очки у красно-синих.

– «Пари НН» приятно удивил – команда играет в атаку. Переиграли ЦСКА в середине поля: что хотели, то и делали. Во втором тайме с выходом Сулейманова давление усилилось, а армейцы никак не могли отодвинуть игру от своих ворот. ЦСКА выглядел не очень, – цитирует Масалитина «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА с семью набранными очками расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы поднялись на 13-ю строчку (2 очка).

6 августа армейцы сыграют дома с «Факелом», а «Пари НН» днем позже отправится в гости к «Сочи».