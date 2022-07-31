Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на товарищеский матч с «Райо Вальекано»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала стартовый состав клуба на товарищеский матч с «Райо Вальекано».

Отметим, что предстоящую встречу с первых минут начнет португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее в СМИ появлялись слухи, что 37-летний футболист может покинуть стан «красных дьяволов» в текущее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед»: Хитон, Мартинес, Варан, Теллес, Гарнер, Лэйрд, ван де Бек, Эриксен, Чонг, Гарначо, Роналду.

Добавим, что игра состоится в воскресенье, 31 июля, на стадионе «Олд Траффорд». Начало – в 18:00 мск.