Мостовой подверг критике уровень РПЛ после матча между «Пари НН» и ЦСКА

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу матча третьего тура РПЛ «Пари НН» – ЦСКА (2:2).

Отметим, что по ходу прошедшей встречи армейский клуб вел в счете в два мяча, однако нижегородцы благодаря дублю нападающего Тимура Сулейманова смогли отобрать очки у красно-синих.

– Все так и будет дальше: 2:2, 2:1, 1:2. Ошибка за ошибкой – ужас. Один отдает назад, второй падает. В первом тайме игроки ЦСКА с центра поля один на один бежали. Где у «Нижнего» защитники? Они играют в пять защитников. Ощущение, что у них игроков на поле меньше. Это говорит об уровне, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА с семью набранными очками расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы поднялись на 13-ю строчку (2 очка).

6 августа армейцы сыграют дома с «Факелом», а «Пари НН» днем позже отправится в гости к «Сочи».