Иванов прокомментировал свое возможное возвращение в РФС

Бывший арбитр РПЛ Валентин Иванов прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в российский судейский корпус.

«Я не знаю, что будет в будущем. О соглашении с РФС пока не думал. Пока у меня действует соглашение с ФИФА, где я являюсь инструктором в судействе», - приводит слова Иванова Sport24.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиянина заканчивается контракт с ФИФА. С высокой долей вероятности соглашение продлено не будет, исходя из непростой международной обстановки.

Таким образом, Иванов может вернуться в РФС, который стал испытывать кадровые проблемы после оттока иностранных специалистов.