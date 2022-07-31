Константин Кучаев: ЦСКА должен был обыгрывать «Пари НН»

Хавбек ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями от матча третьего тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

Напомним, что московский клуб вел по ходу встречи с преимуществом в два мяча, но не удержал победу.

«Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч. Очень неплохо начали, забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество, до перерыва у нас многое получалось, а вот во втором тайме все было уже не так здорово», - приводит «Чемпионат» слова Кучаева.

Добавим, что ЦСКА набрал семь очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы поднялись на 13-ю строчку (два очка).