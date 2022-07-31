«Реал» интересуется нападающим «Майнца» Буркардтом

Нижний не дал ЦСКА обойти «Зенит»! Как армейцы упустили перевес в два мяча и лидерство в РПЛ

В матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» армейцы впервые в нынешнем сезоне пропустили и потеряли первые очки (2:2).