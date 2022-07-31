«Реал» интересуется нападающим «Майнца» Буркардтом

Форвард «Майнца» Джонатан Буркардт входит в сферу интересов «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.
Согласно данным источника, руководство мадридского клуба рассмотрит вариант с подписанием 22-летнего немца в случае, если стан «сливочных» покинут нападающие Мариано Диас и Борха Майораль.
Напомним, что Буркардт является воспитанником академии «Майнца». В прошедшем сезоне он забил 14 голов и отдал четыре результативных передачи в 37 матчах за команду. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
источник: Defensa Central