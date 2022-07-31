Федотов прокомментировал ничейный результат ЦСКА в матче с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу ничейного результата армейской команды в матче третьего тура чемпионата России с «Пари НН» (2:2).

Отметим, что по ходу прошедшей встречи красно-синие вели со счетом 2:0, однако нижегородцы благодаря дублю нападающего Тимура Сулейманова смогли отобрать очки у москвичей.

– Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и хорошей, содержательной игре при счете 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды. Все моменты – чистая психология. Когда счет комфортный, то там не добегаешь, там вальяжно сыграл, потеряв мяч, и это сказывается на всей команде, происходит разбалансировка, – цитирует Федотова клубная пресс-служба армейцев.

Добавим, что ЦСКА с семью набранными очками расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы поднялись на 13-ю строчку (2 очка).

6 августа армейцы сыграют дома с «Факелом», а «Пари НН» днем позже отправится в гости к «Сочи».