Тренер «Пари НН» Галактионов заявил, что клуб заслужил ничью в домашнем матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги матча третьего тура чемпионата России, в котором его клуб сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

Отметим, что по ходу прошедшей встречи нижегородцы уступали армейцам со счетом 0:2, однако команде удалось уйти от поражения благодаря дублю нападающего Тимура Сулейманова.

– Во втором тайме ребята поверили в себя и проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и, безусловно, заслужили эту ничью, которая по эмоциональной составляющей сродни победе, – сказал Галактионов на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что в данный момент «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. В следующем туре нижегородцы сыграют в гостях с «Сочи». Встреча состоится 7 августа.