Федотов прокомментировал дебютную игру Зделара в составе ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру новичка клуба Саши Зделара.

Напомним, что 27-летний сербский футболист дебютировал за армейцев в матче третьего тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (2:2). Зделар появился на поле на 77-й минуте игры.

«Пока сложно об этом говорить, потому что было мало времени в его исполнении, понятно - нужна адаптация, он опытный футболист и в ряде эпизодов сыграл как нужно было сыграть, укрепив опорную зону», - цитирует Федотова ТАСС.

Добавим, что ЦСКА набрал семь очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы поднялись на 13-ю строчку (два очка).