Футболистка сборной России Коровкина могла завершить карьеру из-за недопуска сборной России на Евро

Футболистка московского «Локомотива» и сборной России Нелли Коровкина рассказала, какие эмоции у нее вызвали решения ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду от участия в международных турнирах.

«Конечно, обидно. В футбол для этого и играют, чтобы попадать на Евро, в Лигу чемпионов. Когда узнала, сначала был момент, что все потеряно. Думала: «Ну и какой смысл дальше играть?», - приводит слова Коровкиной телеканал «Матч ТВ».

Напомним, накануне Коровкина в составе железнодорожниц выиграла международный Кубок РЖД.

Финал женского Евро-2022 пройдет 31 июля.