«Ростов» – «Химки». Стартовые составы

Объявлены стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч третьего тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 31 июля, в Ростове-на-Дону. Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Глебов, Байрамян, Уткин, Миронов, Полоз, Комличенко.
«Химки»: Лантратов, Идову, Никитин, Тихий, Данилкин, Боженов, Глушаков, Гбане, Черный, Ломовицкий, Мирзов.
Добавим, что в данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав два очка. Что касается «Химок», то команда Сергея Юрана идет седьмой (4 очка).
источник: «Советский спорт»