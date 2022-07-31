Николай Писарев: Сборная России надеется включиться в отбор на Евро-2024

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев выразил надежду, что команду допустят к участию в отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранила российскую сборную от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Есть позитивный сценарий, где мы в сентябре проведем сбор. Дальше пройдет жеребьевка чемпионата Европы. Мы надеемся включиться в отбор и также в еврокубки. Хотелось бы не пропускать больше одного сезона, сейчас наш уровень тяжело понять», - цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России не смогла принять участия в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.