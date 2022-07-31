«Крылья Советов» ушли от домашнего поражения в матче с «Торпедо» благодаря голу Шитова

Футболисты «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Торпедо» (1:1) в матче третьего тура чемпионата России.

Отметим, что гости вышли вперед в счете на 20-й минуте усилиями нападающего Давида Караева. Во второй половине встречи форвард самарцев Владислав Шитов отличился забитым мячом на 68-й минуте. Тем самым, 19-летний футболист установил окончательный счет встречи.

После трех сыгранных туров «Крылья Советов» расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Торпедо» идет на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

7 августа самарцы сыграют дома с «Динамо», а клуб из Москвы в тот же день на своем поле примет «Химки».

Чемпионат России

3-й тур

«Крылья Советов» – «Торпедо» – 1:1 (0:1)

Голы: Шитов, 68 – Караев, 20.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов (Липовой, 87), Соколов (Шитов, 62), Ежов (Евгеньев, 90+3), Коваленко, Глушенков, Цыпченко (Хубулов, 62).

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев (Рейхман, 57), Померко, Султонов (Эркинов, 63), Нетфуллин, Енин (Лебеденко, 88), Караев (Темников, 64), Калмыков (Турищев, 58).

Предупреждение: Самсонов (34), Енин (83), Темников (90).