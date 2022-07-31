«Лестер» готов продать защитника Фофана в «Челси» за 90-100 миллионов евро

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить свою карьеру в другом клубе АПЛ.

Как сообщает RMC Sport, в подписании 21-летнего француза заинтересован «Челси». Отмечается, что «лисы» планируют заработать на трансфере своего футболиста 90-100 миллионов евро. При этом главный тренер команды Брендан Роджерс выступает против продажи игрока этим летом.

Напомним, что Фофана выступает за «Лестер» с октября 2020 года. За это время он принял участие в 50 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.