Евгений Кафельников: По трем матчам «Спартака» бессмысленно давать резюме Абаскалю

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на победу »Спартака» над «Оренбургом» в матче 3-го тура чемпионата РПЛ (4:1).

Напомним, что в составе московской команды дубль оформил Квинси Промес. По мячу забили Кристофер Мартинс и Александр Соболев.

«Конкуренция с «Зенитом»? Я в это не верю. Не такой оптимист. Начали хорошо — молодцы. Две победы, одна ничья. Пока ничего не могу сказать про Абаскаля. Прошло мало времени. По трем матчам давать резюме бессмысленно», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Кафельникова.

В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу».