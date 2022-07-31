Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Личка - о поражении «Оренбурга» от «Спартака»: Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола

Встреча прошла на «Открытии Банк Арене» в Москве.
31 июля 2022 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на поражение команды от «Спартака» в матче третьего тура РПЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне уральская команда выступала в ФНЛ.

«Мы очень плохо начали, не были достаточно агрессивными. Понятно, когда так играешь, «Спартак» будет наказывать. Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола – очень плохо», — цитирует Личку «Чемпионат».

Добавим, что »Оренбург» с тремя очками остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 7 августа «Оренбург» на выезде встретится с «Ростовом».

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Семин заявил, что «Спартак» борется за чемпионство
Команда идет в группе лидеров после трех туров РПЛ.
31.07.2022 21:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
Александр Мостовой: «Спартак» конкурент «Зениту», но Абаскаль тут не при чем, он попал по объявлению
В следующем туре московский клуб 6 августа отправится в гости к «Уралу».
31.07.2022 21:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Зарема высказалась о судействе в матче «Спартак» - «Оренбург»
В некоторых эпизодах в дело вмешивался ВАР.
31.07.2022 20:44
Футбол
автор: Александр Шульгин
Личка - о поражении «Оренбурга» от «Спартака»: Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола
Встреча прошла на «Открытии Банк Арене» в Москве.
31.07.2022 20:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Абаскаль прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Оренбургом»
Наставник красно-белых остался доволен крупной победой.
31.07.2022 20:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
Евгений Кафельников: По трем матчам «Спартака» бессмысленно давать резюме Абаскалю
Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом».
31.07.2022 20:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
Красно-белые одержали вторую крупную викторию подряд.
31.07.2022 19:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Лестер» готов продать защитника Фофана в «Челси» за 90-100 миллионов евро
Французский футболист защищает цвета команды АПЛ с осени 2020 года.
31.07.2022 19:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Крылья Советов» ушли от домашнего поражения в матче с «Торпедо» благодаря голу Шитова
Московский клуб набрал первые очки в новом сезоне РПЛ.
31.07.2022 19:33
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спартак» на своем поле разгромил «Оренбург» благодаря дублю Промеса
«Спартак» на своем поле разгромил «Оренбург» благодаря дублю Промеса
Исход встречи был решен еще в первом тайме.
31.07.2022 19:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«У нас с Литвиновым получилось неплохо». Никита Чернов — об обороне «Спартака» без Джикии
Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ (4:1) рассказал о борьбе за чемпионство и прокомментировал слова Леонида Федуна.
Абаскаль «подсел» на 4:1. Как «Спартак» разгромил «Оренбург» и втиснулся между «Зенитом» и ЦСКА
В матче 3-го тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля повторила результат предыдущего тура (4:1) благодаря двум голам и двум передачам Квинси Промеса.
Ферстаппен рванул с десятого места на первое! Итоги Гран-при Венгрии
Тринадцатый этап «Формулы-1» завершился героической победой без пяти минут двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле» и очередным провалом «Феррари».
Нижний не дал ЦСКА обойти «Зенит»! Как армейцы упустили перевес в два мяча и лидерство в РПЛ
В матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» армейцы впервые в нынешнем сезоне пропустили и потеряли первые очки (2:2).
Чудо на паркете! Как американцы Блатт и Холден привели Россию к золоту Евробаскета
Серию статей, посвященную 30-летию российского спорта, продолжает рассказ о сенсационном триумфе наших баскетболистов на чемпионате Европы-2007 в Испании.
«Ничего страшного». Дмитрий Сенников — о 0:5 «Локомотива» в Санкт-Петербурге
Легенда «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал «Плеймейкеру» разгромное поражение столичной команды от «Зенита» в 3-м туре РПЛ.
«Армейцы сейчас кайфуют от нового тренера, поэтому увезут из Нижнего три очка». Ловчев — о матче «Пари НН» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на матч 3-го тура РПЛ (31 июля, 15:00).
Русские бойцы дали жару в Далласе! Итоги UFC 277
В Техасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказались Сергей Павлович и Магомед Анкалаев. А в главном поединке великая Аманда Нуньес смогла взять реванш у Джулианны Пеньи и вернула себе титул.
Тедеско начал сезон с трех голов в ворота «Баварии»! И проиграл
Мюнхенцы выиграли Суперкубок Германии десятый раз, одолев «Лейпциг» Доменико Тедеско со счетом 5:3.
Теория Дарвина! Как новичок «Ливерпуля» затмил дебют Холанда за «Ман Сити» в Суперкубке Англии
В открывающем английский футбольный сезон команда Юргена Клоппа переиграла подопечных Пепа Гвардиолы (3:1) благодаря голу и заработанному пенальти уругвайца Дарвина Нуньеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика