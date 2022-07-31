Личка - о поражении «Оренбурга» от «Спартака»: Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на поражение команды от «Спартака» в матче третьего тура РПЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне уральская команда выступала в ФНЛ.

«Мы очень плохо начали, не были достаточно агрессивными. Понятно, когда так играешь, «Спартак» будет наказывать. Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола – очень плохо», — цитирует Личку «Чемпионат».

Добавим, что »Оренбург» с тремя очками остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 7 августа «Оренбург» на выезде встретится с «Ростовом».