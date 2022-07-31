Абаскаль прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своих подопечных над «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ.

«Анализ по сегодняшней игре положительный, хорошо провели первые минуты, использовали стандартное положение - за что спасибо моему помощнику, который над этим работает. В первые минуты второго тайма нам было нужно лучше работать с мячом, больше контролировать игру. Сегодня хорошо сработали замены, нам удалось освежить игру», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». Уральцы с тремя очками остались девятыми.

В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу». «Оренбург» днем позже на выезде встретится с «Ростовом».