Зарема высказалась о судействе в матче «Спартак» - «Оренбург»

Жена Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала судейство в матче третьего тура РПЛ «Спартак» - «Оренбург».

«Отмечу грамотное судейство. ВАР выступил в помощь арбитру», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». Уральцы с тремя очками остались девятыми. В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу». «Оренбург» днем позже на выезде встретится с «Ростовом».

Добавим, ранее появилась информация о том, что Федун останется владельцем клуба и не будет продавать контрольный пакет акций.