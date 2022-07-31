Александр Мостовой: «Спартак» конкурент «Зениту», но Абаскаль тут не при чем, он попал по объявлению

Бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

Напомним, что в составе столичной команды дубль оформил Квинси Промес. По мячу забили Кристофер Мартинс и Александр Соболев.

«Класс «Спартака» на данный момент немножко приближен к «Зениту». А остальные команды все одинаковые становятся. С отъездом многих иностранцев все становится одинаково. «Спартак» благодаря иностранцам, которые есть, еще выделяется. Абаскаль тут ни при чем. Попал по объявлению в «Спартак», жизнь удалась и все», - цитирует Мостового «Спорт день за днем».

Добавим, что «Спартак» набрал семь очков и сравнялись с лидирующими в таблице ЦСКА и «Зенитом».