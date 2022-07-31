Семин заявил, что «Спартак» борется за чемпионство

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что столичный «Спартака» способен побороться ха чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» - молодцы. Хороший футбол, красиво в атаке играли. Может ли «Спартак» стать чемпионом? Они борются за это», - приводит слова специалиста »РБ-Спорт».

Напомним, в третьем туре чемпионата России «Спартак» дома обыграл «Оренбург».

Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу».

Добавим, ранее появилась информация о том, что Федун останется владельцем клуба и не будет продавать контрольный пакет акций.