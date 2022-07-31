Вернер входит в сферу интересов «Реала»

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Как сообщает Cadena SER, испанский клуб рассматривает 26-летнего футболиста, как сменщика Карима Бензема, в случае ухода француза из клуба. Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планировал использовать в качестве форварда Эдена Азара, но бельгиец не впечатлил наставника на этой позиции.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вернер может перейти в «РБ Лейпциг».

Срок действующего соглашения между Тимо и «Челси» рассчитан до лета 2025 года.