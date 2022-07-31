Бородюк огласил цели «Торпедо» на текущий сезон

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк признался, что главное задачей команды на сезон является сохранение прописки в РПЛ.

«Что касается планов на этот сезон, любая команда, которая выходит в РПЛ, не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное - закрепиться. И дальше работать в плане развития футбольного клуба «Торпедо», чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, в третьем туре РПЛ «Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команда Бородюка набрала первое очко после двух поражений на старте.