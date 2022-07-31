Гол Комличенко принес «Ростову» победу над «Химками»

«Ростов» на своем поле обыграл «Химки» в матче третьего тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Отметим, что с 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Данила Прохин.

Таким образом, «Ростов» с пятью очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подмосковный клуб находится на шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре дончане сыграют дома с «Оренбургом» (7 августа), а «Химки» в этот же день на выезде встретятся с «Торпедо».

РПЛ

3-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Химки» (Химки) - 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко, 40.