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Гол Комличенко принес «Ростову» победу над «Химками»

Хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве.
Гол Комличенко принес «Ростову» победу над «Химками»
31 июля 2022 22:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Ростов"

«Ростов» на своем поле обыграл «Химки» в матче третьего тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Отметим, что с 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Данила Прохин.

Таким образом, «Ростов» с пятью очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подмосковный клуб находится на шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре дончане сыграют дома с «Оренбургом» (7 августа), а «Химки» в этот же день на выезде встретятся с «Торпедо».

РПЛ

3-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Химки» (Химки) - 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко, 40.

источник: «Советский спорт»
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