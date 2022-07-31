Абаскаль объяснил, почему Игнатов перестал попадать в основной состав «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил отсутствие полузащитника Михаила Игнатова в основном составе команды.

«Я верю в Михаила. Мы вместе анализируем его действия, верю в его талант. Зачастую он остается на вторую тренировку, работает дополнительно. Он прекрасно знает, что я в него верю. Игнатов обязательно получит шанс. И я уверен, что когда он его получит, то обязательно использует его», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в третьем туре чемпионата России «Спартак» дома обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу».

Добавим, ранее появилась информация о том, что Федун останется владельцем клуба и не будет продавать контрольный пакет акций.