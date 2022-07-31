«Рад вернуться». Роналду провел первый матч за «МЮ» в межсезонье

Криштиану Роналду провел свой первый матч за «Манчестер Юнайтед» в текущее межсезонье.

Португалец вышел в стартовом составе команды на товарищескую встречу против испанского «Райо Вальекано». Футболист не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве, а его команда не смогла одержать победу (1:1).

«Рад вернуться», - написал форвард в своих соцсетях после матча.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роналду хочет покинуть «МЮ». Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока называли мадридский «Атлетико».