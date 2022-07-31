Гладилин не видит смысла хвалить Абаскаля за успешный старт «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин не считает успешный старт красно-белых в текущем сезоне РПЛ заслугой главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Только начало чемпионата, еще сырые соперники. Подытожить его работу надо будет после окончания первого круга, когда он встретится с соперниками, которые находятся в лидирующей группе: ЦСКА, «Динамо», «Зенит».

Так что оценивать тренера нужно после первого круга. Пока игра «Спартака» идет на том, что команда физически подготовлена и набор футболистов обязан быть в тройке. Здесь я пока не вижу тренерской мысли», - приводит слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, в третьем туре чемпионата России «Спартак» дома обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу».